'Мініавіаносець' США прямує на Близький Схід із секретною місією: CNN розкрив, де він зараз

Рух військового корабля США вдалося відстежити поблизу Сінгапуру – він перевозить морпіхів і може бути частиною перекидання сил у регіон.

ЗМІ відстежили рух американського десантного корабля, який просто зараз прямує до Близького Сходу. USS Tripoli зафіксували поблизу Сінгапуру.

Як пише CNN, дані морського моніторингу дозволили встановити маршрут корабля навіть попри обмежену публічність таких операцій.

За даними системи відстеження суден AIS, корабель наближався до акваторії поблизу Сінгапуру, що розташований біля стратегічно важливої Малаккської протоки.

Маршрут вдалося простежити через супутникові дані. Платформи морського спостереження показали, що корабель вийшов з Окінави 11 березня та пройшов через Південно-Китайське море. Швидкість судна становила приблизно 40 км/год.

На борту – морська піхота США

За інформацією The Wall Street Journal, корабель перевозить підрозділ морської піхоти США чисельністю близько 2200 військових. Йдеться про 31-й експедиційний підрозділ, який базується на Окінаві та спеціалізується на швидкому реагуванні.

У Центральному командуванні США заявляють, що на Близькому Сході вже перебуває близько 50 тисяч американських військових на тлі загострення ситуації з Іраном.

Корабель-"мініавіаносець"

USS Tripoli має довжину близько 260 метрів і водотоннажність приблизно 45 тисяч тонн. Він здатен нести винищувачі F-35B Lightning II, конвертоплани MV-22 Osprey та десантні катери для висадки військ.

Офіційно США не розкривають, де саме буде розгорнутий підрозділ і які завдання виконуватиме. Відомо лише, що такі сили зазвичай використовують для евакуацій, десантних операцій і швидкого реагування на кризи.

Чому корабель вдалося відстежити

Попри те, що військові судна часто вимикають транспондери, у районах із щільним судноплавством – як біля Сінгапуру – їх іноді залишають активними для безпеки навігації. Саме це і дозволило ЗМІ встановити його місцеперебування.

Завдяки відкритим даним морського моніторингу журналісти змогли фактично в режимі реального часу відстежити переміщення десантного корабля до зони потенційної ескалації.

Авіаносці США на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у районі Близького Сходу вже діють три американські авіаносні ударні групи. У Червоному морі діє USS Gerald R. Ford, в Аравійському морі – USS Abraham Lincoln, а в східній частині Середземного моря підтримку забезпечує USS Harry S. Truman. Загалом це означає понад 200 палубних літаків, близько 20 тисяч моряків і концентрацію військово-морських сил, якої світ не бачив з часів війни в Перській затоці.

Днями ЗМІ повідомили, що багатоцільовий десантний корабель USS Tripoli (LHA-7) типу America покинув базу в японському Сасебо і прямує на Близький Схід. На борту знаходиться 31-й експедиційний загін морської піхоти – близько 2500 морських піхотинців разом з авіаційним та бойовим компонентом.

Вас також можуть зацікавити новини: