Міністерство фінансів України направило на розгляд уряду підготовлений до другого читання проект бюджету-2021, узгоджений з Міжнародним валютним фондом.
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Про це йдеться на сторінці Мінфіну в Facebook з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.
"Сьогодні вранці після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету України на 2021 рік. Консолідована позиція з МВФ щодо узгодження основних позицій - це результат злагодженої роботи Кабінету Міністрів України за всебічної підтримки Офісу Президента України, які діяли як єдина команда", - наводяться в повідомленні слова Марченка.
За його словами, основними параметрами переговорів було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів і витрат основного фінансового документа країни та дефіциту.
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"Підготовлений до другого читання і спрямований на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду. Ми з оптимізмом оцінюємо подальшу співпрацю з МВФ та іншими стратегічними партнерами", - цитує прес-служба Марченко.
Що цьому передувало
- 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.
- Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а загалом соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.
- Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.
- 5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.
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