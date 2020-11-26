Сьогодні вранці Міністерство фінансів завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету України на 2021 рік.

Міністерство фінансів України направило на розгляд уряду підготовлений до другого читання проект бюджету-2021, узгоджений з Міжнародним валютним фондом.

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Про це йдеться на сторінці Мінфіну в Facebook з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

"Сьогодні вранці після конструктивних переговорів Міністерство фінансів успішно завершило консультації з Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету України на 2021 рік. Консолідована позиція з МВФ щодо узгодження основних позицій - це результат злагодженої роботи Кабінету Міністрів України за всебічної підтримки Офісу Президента України, які діяли як єдина команда", - наводяться в повідомленні слова Марченка.

За його словами, основними параметрами переговорів було формування спільного бачення з МВФ основних бюджетних показників в частині доходів і витрат основного фінансового документа країни та дефіциту.

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"Підготовлений до другого читання і спрямований на розгляд Кабміну проект бюджету-2021 в цілому збігається з оцінками фахівців Фонду. Ми з оптимізмом оцінюємо подальшу співпрацю з МВФ та іншими стратегічними партнерами", - цитує прес-служба Марченко.

Що цьому передувало

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а загалом соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада парламент затвердив проект у першому читанні. При поданні документа в залі Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Мінфін при підготовці проекту до розгляду в першому читанні передбачив збільшення витрат більш ніж на 20 мільярдів гривень.

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Автор: Катерина Жирій