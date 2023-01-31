Суверенний Фонд Норвегії повідомив про рекордні збитки.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суверенний Фонд Норвегії повідомив про найбільші збитки з часів фінансової кризи 2008 року.

Як повідомляє Bloomberg, за підсумками 2022 року найбільший у світі Державний інвестфонд Норвегії втратив 14% або $164 млрд через інфляцію та вторгнення РФ в Україну.

Як зазначається в матеріалі, це найбільший в світі власник акцій, і його доходи сильно залежать від рухів ринку.

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Від втрат Фонд не врятувала і диверсифікація портфеля за класами активів - якщо акції втратили 15% вартості, то облігації трохи менше - 12%.

"На ринок вплинула війна в Європі, висока інфляція і зростання процентних ставок. Це негативно вплинуло як на ринок акцій, так і на ринок облігацій одночасно, що дуже незвично. Всі сектори фондового ринку мали негативну прибутковість, за винятком енергетики", - заявив СЕО фонду Микола Танген.

Війна в Україні і ситуація в Єврозоні:

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року активність в Єврозоні несподівано повернулася до зростання вперше з червня.

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