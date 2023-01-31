На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну суверенний Фонд Норвегії повідомив про найбільші збитки з часів фінансової кризи 2008 року.
Як повідомляє Bloomberg, за підсумками 2022 року найбільший у світі Державний інвестфонд Норвегії втратив 14% або $164 млрд через інфляцію та вторгнення РФ в Україну.
Як зазначається в матеріалі, це найбільший в світі власник акцій, і його доходи сильно залежать від рухів ринку.
Від втрат Фонд не врятувала і диверсифікація портфеля за класами активів - якщо акції втратили 15% вартості, то облігації трохи менше - 12%.
"На ринок вплинула війна в Європі, висока інфляція і зростання процентних ставок. Це негативно вплинуло як на ринок акцій, так і на ринок облігацій одночасно, що дуже незвично. Всі сектори фондового ринку мали негативну прибутковість, за винятком енергетики", - заявив СЕО фонду Микола Танген.
Війна в Україні і ситуація в Єврозоні:
1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.
Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.
16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.
У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.
Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.
Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.
Станом на 24 січня 2023 року активність в Єврозоні несподівано повернулася до зростання вперше з червня.