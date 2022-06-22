В Мінсоцполітики назвали причини затримки соціальних виплат ВПО.

Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко озвучив причини, чому деякі внутрішньо переміщенні особи довго не можуть отримати соціальні виплати.

Про це він повідомив під час інформаційного телемарафону.

За його словами, у затримці соціальних виплат існує два фактори. Перший – ці документи можуть бути в обробці.

"Зокрема, ми говорим про те, що переміщення відбулося нерівномірно по державі, і припустимо в західні регіони кількість переміщенних осіб звичайно більша у порівнянні із кількістю місцевого насленення і спроможністю інфраструктури", - розповів чиновник.

Друга причина - інші пріоритети фінансування.

"Бувають випадки, коли нам доводиться визначати пріоритети у виділенні коштів, які ми можемо собі дозволити профінансувати в конкретний день, і тут перевага віддається сектеру безпеки і оборони", - зазначив він.

Музиченко підкреслив, що в будь-якому разі соціальні видатки також в пріоритеті держави, і вони будуть профінансовані в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня стало відомо, що уряд продовжує нараховувати пенсії українцям на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя.

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