Водночас Корнієнко не назвав конкретну очікувану кількість голосів.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначає, що у їхній фракції "достатньо" голосів за ухвалення проекту Державного бюджету України на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання фракції "СН".

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Відповідаючи на питання, скільки у фракції є голосів за бюджет, депутат сказав: "Достатньо. Завтра побачите".

Водночас він не назвав конкретну очікувану кількість голосів.

"Я готовий за цей бюджет голосувати", - додав Корнієнко.

Держбюджет-2020: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

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Автор: Тетяна Поляковська