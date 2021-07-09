На думку експерта, в період з 8 до 19 липня курс долара опуститься з 27,3 до 27,1 грн/дол.

До кінця наступного тижня в Україні на валютному ринку триватиме боротьба і спостерігатиметься зміна курсу долара.

Про це заявив аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб, повідомляє «Обозреватель».

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На думку експерта, в період з 8 до 18 липня курс долара опуститься з 27,3 до 27,1 грн/дол.

"Ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень на рівні 27,25 грн", - зазначив експерт.

На думку експерта, готівковий долар буде торгуватися на рівні 27,1/27,3 грн.

Курс на 9 липня

Національний банк України на п'ятницю, 9 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Олена Коваленко