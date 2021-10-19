Минулого тижня НБУ продовжив активно купувати валюту на ринку та утримав курс гривні на позначці 26,3 грн/дол.

На цьому тижні курс гривні по відношенню до долара залишиться міцним в коридорі 26,2-26,5 грн/дол. під впливом пропозиції валюти на валютному ринку.

Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

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"На цьому тижні валютний ринок залишатиметься під впливом пропозиції, оскільки, крім вже звичного продажу валюти експортерами, додасться продаж валюти для сплати щомісячних податків, а ось активне відшкодування ПДВ відбуватиметься вже наступного тижня. Тому НБУ продовжить скуповувати валюту в резерви, утримуючи гривню від подальшого активного зміцнення, так що курс гривні залишиться міцним з коливаннями в коридорі 26,2-26,5 грн/дол.",- йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначили, що минулого тижня НБУ продовжив активно купувати валюту на ринку та утримав курс гривні трохи слабкіше 26,3 грн/дол. Очевидно, саме в коридорі 26,2-26,5 грн/дол. гривня коливатиметься і цього тижня.

Короткий робочий тиждень вплинув на валютний ринок і сконцентрував продаж валюти у вівторок, щоб мати можливість здійснити потрібні платежі в середу перед чотирма вихідними днями. Саме в цей день НБУ і викупив понад 100 млн дол. і решту з майже 120 млн дол. інтервенцій в середу.

"Тому можна констатувати, що пропозиція валюти залишається високою. І це знову відбувалося на тлі виходу нерезидентів з ОВДП на відносно стабільному рівні, приблизно по 10 млн дол. в день. Тобто особливого впливу нерезиденти на валютний ринок поки не роблять і тільки абсорбують невелику частину пропозиції від експортерів", - йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, в таких умовах саме інтервенції НБУ дозволяють утримувати курс гривні на рівні більш ніж 26,3 грн/дол. і не допускати подальшого зміцнення.

Курс на 19 жовтня:

Національний банк України на вівторок, 19 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,34 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Автор: Катерина Жирій