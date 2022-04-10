400 млн грн для Київської області. По 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям. Ще 100 млн грн для Житомирщини.

Уряд направляє з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій.

Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його інформацією, кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.

Куди спрямували гроші

400 мільйонів гривень для Київської області,

По 250 мільйонів Чернігівській та Сумській областям.

Ще 100 мільйонів для Житомирщини.

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Кабінет міністрів затвердив проєкт указу президента про створення Фонду відновлення України.

У рамках фонду передбачається створення п'яти робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки – від комунікації з міжнародними фінансовими організаціями, комунікації з країнами-партнерами до збору коштів від приватних осіб і великих міжнародних корпорацій.

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