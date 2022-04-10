Уряд направляє з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій.
Про це у Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його інформацією, кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури.
Куди спрямували гроші
- 400 мільйонів гривень для Київської області,
- По 250 мільйонів Чернігівській та Сумській областям.
- Ще 100 мільйонів для Житомирщини.
Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.
Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.
"Це лише перший етап, і попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги", – додав він.
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Кабінет міністрів затвердив проєкт указу президента про створення Фонду відновлення України.
У рамках фонду передбачається створення п'яти робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки – від комунікації з міжнародними фінансовими організаціями, комунікації з країнами-партнерами до збору коштів від приватних осіб і великих міжнародних корпорацій.