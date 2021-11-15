З моменту старту програми видано 26822 кредити на загальну суму 70,9 млрд грн.

Українські банки в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 412 нових кредити на загальну суму 1,17 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

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Зазначається, що всього з моменту старту програми видано 26822 кредити на загальну суму 70,9 млрд грн. Зокрема, 22,25 млрд грн від загальної суми угод складають угоди з рефінансування вже виданих кредитів, 8,47 млрд грн - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити, і антикризові кредити становлять 40,21 млрд грн.

"Доступні кредити 5-7-9%":

У лютому 2020 року Уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

У червні минулого року Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу, і зняв обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

Автор: Богдан Слуцький