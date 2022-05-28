Включення України до спільного ринку ЄС стимулюватиме включення українських підприємств до європейських ланцюжків, що дуже важливо.

Рада Європейського союзу на рік зняла тарифні обмеження для українського експорту. Також прогнозується, що у червні Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС, що позитивно позначиться на українській економіці.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Так, зняття обмежень сприятиме експорту до ЄС тих товарів, де вони гальмували експорт, і де в нас є фізична можливість їх експортувати. У міру налагодження наземної логістики Україна дедалі більше отримуватиме надходжень від такого експорту", - зазначив економіст.

Вишлінський наголосив, що включення України до спільного ринку ЄС стимулюватиме включення українських підприємств до європейських ланцюжків, що дуже важливо.

"Надання статусу кандидата матиме важливий позитивний вплив на економіку в більш тривалій перспективі. Включення України до спільного ринку ЄС стимулюватиме включення українських підприємств до європейських ланцюжків створення доданої вартості як постачальників, а після війни зростання інвестицій з ЄС в українські підприємства", - зазначив експерт.

Членство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Україна вже його заповнила й передала Євросоюзу.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "європейської політичної спільноти", яка дозволить Україні та іншим країнам приєднатися до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

19 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Києву не потрібні сурогати статусу кандидата до ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України.

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