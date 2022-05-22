Експерт переконаний, що зараз Росія не відчує всю силу санкцій.

Санкції, введені щодо Росії через повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України повною мірою будуть відчуватися окупантом тільки через якийсь час.

Таку думку в інтерв'ю НВ озвучив професор економіки Мадридської IE Business School Максим Миронов.

"Жорсткого ефекту від санкцій поки немає. Це як в історії, коли ви втратили роботу, то не відразу починаєте голодувати. Спочатку ви, напевно, з'їдаєте все, що є в холодильнику, потім накопичення, потім кредитні картки йдуть в хід, а потім ви продаєте машину. Так само в російській економіці є підшкірний жирок, який дозволяє не сильно хвилюватися про поточне споживання. Багато компаній, які пішли або йдуть з Росії, як Ikea або Макдональдс, поки продовжують виплачувати зарплати, і люди масово не зіткнулися з безробіттям. Але незабаром це закінчиться", - зазначив експерт.

Він також зазначив, що Росія зіткнеться з проблемою глобального безробіття.

"Продажі автомобілів з квітня в Росії впали в п'ятеро, впали не тільки продажі імпортних авто, які природним чином пішли разом з західними компаніями, що збирали їх на російських лініях, впали продажі в АвтоВАЗі в п'ять разів, а це значить доведеться скоро звільняти людей, компанія не може працювати в збиток, причому всі ці звільнення торкнуться одного локального місця — міста Тольятті, Самарська область не така багата, щоб пережити такий відчутний удар", - зазначив Миронов.

За словами експерта, зберегти робочі місця росіянам буде вкрай складно.

"Днями (мер Москви - ред.) Сергій Собянін заявив, що забирає на баланс міста завод Renault, розташований в Москві, і відновлює на ньому виробництво автомобілів Москвич. Для чого це потрібно? Для того, щоб зберегти зайнятість, фактично Собянін буде субсидувати абсолютно безглузде виробництво, щоб людей не звільняли. Але в Тольятті такого не вийде зробити, і через кілька місяців люди просто залишаться на вулиці, це системоутворюючий бізнес регіону. Такі ж цифри в цілому по автопрому по країні, на Тольятті історія не закінчиться, і це тільки один приватний приклад", - заявив експерт.

Він також зазначив, що масовий відхід з Росії брендів залишить росіян без роботи.

"Інший приклад - Макдональдс, який теж йде, і в якому працюють 60 тис.співробітників і ще тисяч 100 постачальників. Половина буде працювати з тим, хто прийде на місце Макдональдса, але половина зайнятих роботу гарантовано втратить, тому що повторювати обсяги Макдональдса складно, та й країні, що стає біднішою, люди рідше ходять в ресторани швидкого харчування. І так по всіх галузях ми бачимо зниження виробництва, яке через кілька місяців найбільш ймовірно знаменується сплеском безробіття, що своєю чергою може привести до масштабних соціальних потрясінь", - зазначив експерт.

Війна проти України і дефолт Росії:

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Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

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