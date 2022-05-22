Санкції, введені щодо Росії через повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України повною мірою будуть відчуватися окупантом тільки через якийсь час.
Таку думку в інтерв'ю НВ озвучив професор економіки Мадридської IE Business School Максим Миронов.
"Жорсткого ефекту від санкцій поки немає. Це як в історії, коли ви втратили роботу, то не відразу починаєте голодувати. Спочатку ви, напевно, з'їдаєте все, що є в холодильнику, потім накопичення, потім кредитні картки йдуть в хід, а потім ви продаєте машину. Так само в російській економіці є підшкірний жирок, який дозволяє не сильно хвилюватися про поточне споживання. Багато компаній, які пішли або йдуть з Росії, як Ikea або Макдональдс, поки продовжують виплачувати зарплати, і люди масово не зіткнулися з безробіттям. Але незабаром це закінчиться", - зазначив експерт.
Він також зазначив, що Росія зіткнеться з проблемою глобального безробіття.
"Продажі автомобілів з квітня в Росії впали в п'ятеро, впали не тільки продажі імпортних авто, які природним чином пішли разом з західними компаніями, що збирали їх на російських лініях, впали продажі в АвтоВАЗі в п'ять разів, а це значить доведеться скоро звільняти людей, компанія не може працювати в збиток, причому всі ці звільнення торкнуться одного локального місця — міста Тольятті, Самарська область не така багата, щоб пережити такий відчутний удар", - зазначив Миронов.
За словами експерта, зберегти робочі місця росіянам буде вкрай складно.
"Днями (мер Москви - ред.) Сергій Собянін заявив, що забирає на баланс міста завод Renault, розташований в Москві, і відновлює на ньому виробництво автомобілів Москвич. Для чого це потрібно? Для того, щоб зберегти зайнятість, фактично Собянін буде субсидувати абсолютно безглузде виробництво, щоб людей не звільняли. Але в Тольятті такого не вийде зробити, і через кілька місяців люди просто залишаться на вулиці, це системоутворюючий бізнес регіону. Такі ж цифри в цілому по автопрому по країні, на Тольятті історія не закінчиться, і це тільки один приватний приклад", - заявив експерт.
Він також зазначив, що масовий відхід з Росії брендів залишить росіян без роботи.
"Інший приклад - Макдональдс, який теж йде, і в якому працюють 60 тис.співробітників і ще тисяч 100 постачальників. Половина буде працювати з тим, хто прийде на місце Макдональдса, але половина зайнятих роботу гарантовано втратить, тому що повторювати обсяги Макдональдса складно, та й країні, що стає біднішою, люди рідше ходять в ресторани швидкого харчування. І так по всіх галузях ми бачимо зниження виробництва, яке через кілька місяців найбільш ймовірно знаменується сплеском безробіття, що своєю чергою може привести до масштабних соціальних потрясінь", - зазначив експерт.
Війна проти України і дефолт Росії:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
- 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
- Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
- 23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.
- 19 травня 2022 року міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що після 5 травня Росія може зіткнутися з технічним дефолтом.
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