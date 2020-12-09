Законопроект влітку був прийнятий у першому читанні.

Прийняття у другому читанні законопроекту про локалізацію виробництва дозволить Україні в найближчі п'ять років збільшити свій валовий внутрішній продукт на 3,9%.

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Про це під час прес-конференції заявив голова правління Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва.

За його словами, в найближчі п'ять років обсяг публічних закупівель, для яких можна застосувати норми даного законопроекту, складе 150 мільярдів гривень.

"Якщо ми будемо витрачати ці кошти на публічні закупівлі громадського транспорту, залізничного транспорту, комунальної спеціальної техніки та енергетичного обладнання із залученням місцевого виробництва, як передбачено законопроектом, ми отримаємо зростання ВВП майже на 4%, я думаю, він буде трохи більше, тому що ми зараз говоримо про інші важливі галузі, які планують включити після прийняття закону", - сказав він.

Крім того, експерт прогнозує, що прийняття законопроекту дозволить забезпечити в найближчі п'ять років зростання переробної промисловості на 10,7%, а також збільшення надходжень до бюджету на 8,2%.

Також він підкреслив, що в Україні рівень проникнення імпорту в публічних закупівлях становить 38%, тоді як у Європі та США цей показник не перевищує 7-10%.

Що цьому передувало

У липні Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який спрямований на локалізацію виробництва в Україні шляхом зміни роботи системи державних закупівель "Прозорро".

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує з 1 січня 2021 року строком на десять років встановити нові особливості здійснення процедур закупівлі окремих товарів шляхом внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" для вдосконалення процедури оцінки тендерних пропозицій.

Зокрема, встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов'язковим при проведенні публічних закупівель.

Законопроектом передбачається, що ступінь локалізації виробництва предметів закупівлі в Україні визначається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель у порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів.

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Автор: Дмитро Шварц