Всього з початку року до бюджету надійшло 13,5 млрд євро за цією програмою.

Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на цей рік.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД.

Зазначається, що допомога надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

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"Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні три транші в рамках масштабної програми МФД, з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року.

У Мінфіні нагадали, що загальний плановий обсяг фінансування за поточною програмою МФД складає 18 млрд євро.

Міжнародна фінансова допомога Україні

Учора, 21 вересня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

З початку року Україна вже отримала $9,7 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

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