У Вашингтоні шукають нові способи послабити російську військову машину.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п’ятницю може внести зміни до двох виконавчих указів, які вперше дозволять США запровадити вторинні санкції через війну в Україні, повідомляє Bloomberg.

За словами журналістів, це означає, що банки можуть зіткнутися з серйозними фінансовими штрафами за ведення бізнесу з фірмами, які вже потрапили під санкції за їхні зв’язки з Росією.

Зазначається, що цей крок може викликати нові проблеми для деяких банків США, які вже розробили дорогі протоколи відповідності, щоб переконатися, що вони не потрапили під санкції.

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Хоча багато міжнародних банків більше не ведуть бізнес безпосередньо з Росією, вони можуть діяти як банки-кореспонденти для фінансових установ у третіх країнах, які продовжують фінансувати торгівлю.

Згідно з цим рішенням, деякі банки можуть зіткнутися із штрафами за підтримку цих відносин, якщо торгівля продовжиться.

"Ми без вагань використаємо нові інструменти, надані цією владою, щоб вжити рішучих і хірургічних заходів проти фінансових установ, які сприяють постачанню російській військовій машині", – зазначила міністр фінансів Джанет Єллен.

Вказано, що представники США працюватимуть з американськими та європейськими банками протягом наступних кількох тижнів, щоб повідомити їм про наказ і попередити, що вони повинні вжити заходів, щоб запобігти порушенню політики.

Згідно з положеннями виконавчого наказу, Міністерство фінансів матиме можливість переслідувати американські та європейські банки, які мають відносини з іноземними фінансовими установами, що сприяють торгівлі певними компонентами високої вартості, включаючи напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, кулькові підшипники та оптичні системи.

Цей наказ дасть владі США можливість вводити заборони на продукти, які походять з Росії, але були суттєво змінені за межами Росії.

Обхід Росією світових санкцій

Нещодавно повідомлялося, що після того, як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до збоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та обхідні шляхи.

20 грудня стало відомо, що Росія, використовуючи спеціалізовані сайти електронної комерції, секретні обхідні шляхи доставки і ціле сузір'я посередників, отримує технологічні компоненти, необхідні їй для підтримки економіки та воєнних дій в Україні.

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