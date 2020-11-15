США докладають зусиль, щоб ізолювати Китай від світової економіки. Після переговорів, що тривали вісім років, Пекін і 14 країн АСЕАН підписали сьогодні відповідний документ.

Китай, попри торговий конфлікт із США, уклав з 14 країнами азійсько-тихоокеанського регіону найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю.

Як повідомляє Deutsche Welle, після переговорів, що тривали вісім років, відповідний документ був підписаний у неділю, 15 листопада, за підсумками віртуального саміту країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в столиці В'єтнаму Ханої.

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Зазначається, що на частку учасників угоди "Всебічне регіональне економічне партнерство" (RCEP) припадає майже третина світової економіки - 29 відсотків. Це трохи менше, ніж частка Євросоюзу (33 відсотки), але експерти впевнені, що показник RCEP найближчим часом зросте. На території країн-учасниць угоди проживають 2,2 млрд осіб.

Договір передбачає зниження митних зборів і введення загальних торгових правил, що дозволить оптимізувати і канали постачань. Угода поширюється на торгівлю, послуги, електронну комерцію, телекомунікації і авторські права.

Крім Китаю - другої за величиною в світі економіки, до RCEP входять 10 країн АСЕАН - В'єтнам, Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, М'янма, Бруней, Лаос і Камбоджа, а також Японія, Австралія, Південна Корея і Нова Зеландія.

Експерти зазначають, що укладення угоди в Ханої на тлі торгової війни з США - великий успіх комуністичного керівництва в Пекіні. Вони прогнозують, що цей договір посилить економічну інтеграцію азійсько-тихоокеанського регіону і протидію протекціоністських тенденцій.

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Автор: Тамара Отовська