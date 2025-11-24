Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені активи підуть в американо-російський фонд.

"Мирний план" щодо завершення війни в Україні, запропонований Росією та Сполученими Штатами Америки, скоротили з 28 до 19 пунтків. Зокрема, з нього прибрали пункт про використання заморожених активів РФ, вигоду з чого планували отримати і у Вашингтоні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Видання пише, що в останній версії проєкту плану більше не згадується про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України.

"Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд", – нагадують автори.

Водночас будь-які дискусії, що стосуються територіальних питань, які є ключовими для потенційного врегулювання, ймовірно, будуть розглянуті на зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа. Про це заявив в інтерв'ю Bloomberg Television заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ігор Брусило. За його словами, переговори на робочому рівні триватимуть і в найближчі дні.

"Коли всі питання будуть вирішені, а деякі з них залишаться невирішеними, я маю на увазі, наприклад, територіальні питання, тоді президенти зв'яжуться, щоб обговорити їх і, ймовірно, підготують грунт для зустрічі, на якій вони остаточно узгодять цю ідею", – пояснив Брусило.

Що стосується членства в НАТО, то "для України це питання не зняте з порядку денного повністю", зауважив він.

"Мирний план" по Україні: що варто знати

Financial Times повідомляло, що "мирний план" США і Росії після переговорів у Женеві скоротили з 28 до 19 пунктів. Зазначалося, що ключові питання мають вирішити Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Тим часом The Guardian писало, що Україна внесла до плану суттєві зміни. Україна та її європейські партнери наголошують, що відправною точкою для обговорення територіальних питань має бути чинна лінія фронту.

