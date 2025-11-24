Зараз він налічує лише 19 пунктів, раніше їх було 28.

Україна внесла істотні зміни до американського "мирного плану" щодо завершення війни. З нього вилучили низку максималістських вимог Росії.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на джерела, обізнані з перемовинами. Тим часом європейські лідери попередили, що швидкого укладення угоди не буде.

"Оригінальний 28-пунктний американо-російський план був розроблений минулого місяця Кирилом Дмитрієвим, спеціальним посланником Володимира Путіна, і представником Трампа Стівом Віткоффом. Він закликає Україну вивести війська з міст, які вона контролює в східному регіоні Донбасу, обмежити чисельність своєї армії і не вступати в НАТО", – нагадують автори.

Однак під час переговорів, які відбулися в Женеві 23 листопада, план істотно переглянули. Зараз він налічує лише 19 пунктів. Україна та її європейські партнери наголошують, що відправною точкою для обговорення територіальний питань має бути чинна лінія фронту.

Крім того, захоплені Росією землі не можна визнавати російськими. Зазначається також, що Київ повинен самостійно приймати рішення про вступ до ЄС і НАТО, що у Кремлі хочуть заблокувати.

Переговори в Женеві: що було після зустрічі

Після повернення до Києва українська делегація проінформувала Зеленського про переговори. Вони описали останню версію плану як більш реалістичну.

Окремо український лідер поспілкувався з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і закликав його залучити до процесу європейські країни. За повідомленнями, Венс погодився.

"Мирний план" по Україні: інші заяви

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч у Женеві, де обговорювали запропонований США "мирний план", була успішною. За його словами, цей план просуватимуть далі.

Водночас він зауважив, що є пункти, які потребують доопрацювання. Розкривати деталі Рютте не став, оскільки план ще на етапі обговорення.

