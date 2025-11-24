Знайдені на місці розкопок монети і прикраси дають змогу оцінити економічну міць кельтської спільноти.

Археологи виявили в Чехії чудове кельтське поселення II століття до н. е., в якому представлена приголомшлива колекція золотих і срібних монет, ювелірних виробів і предметів розкоші. Про це пише Indian Defence Review.

Зазначається, що відкриття, зроблене під час планових досліджень перед будівництвом автомагістралі, дає рідкісну можливість зазирнути в історію торгівлі та ремесел стародавніх кельтів. Артефакти роблять цю знахідку однією з найбільших і найбільш значущих, коли-небудь зроблених у регіоні.

Поселення, розташоване недалеко від міста Градец-Кралове, було частиною великого торгового шляху, пов'язаного зі знаменитим Бурштиновим шляхом. Археологи спочатку обстежували територію для будівництва автомагістралі D35, коли натрапили на це місце, якого практично не торкнулося сучасне сільське господарство або грабежі. Нині цей район визнано ключовим для розуміння кельтської культури і торгівлі в залізному віці.

Знайдено нечувані багатства

Важливо, що на місці розкопок було виявлено вражаючу безліч цінних артефактів, включно із сотнями золотих і срібних монет, інструментами для оброблення металу, фрагментами керамічних посудин і понад 1000 ювелірних виробів. Згідно із заявою Музею Східної Богемії, ця колекція є однією з найбільших, коли-небудь знайдених у Богемії. Відкриття також включає залишки будинків, виробничих приміщень і навіть релігійного святилища, що дає рідкісну можливість зазирнути в повсякденне життя і духовні практики жителів поселення.

Зазначається, що знайдені на місці розкопок монети та прикраси дають змогу оцінити економічну міць цієї кельтської спільноти. Золоті та срібні монети, а також витончені бронзові та залізні брошки і браслети, вказують на те, що громада активно вела регіональну та міжміську торгівлю. Це поселення, ймовірно, пов'язане з ширшою торговельною мережею Бурштинового шляху, відігравало ключову роль у товарообміні по всій Європі в залізному віці.

Процвітаючий торговий центр

Цікаво, що це поселення було не тільки житловим районом, а й важливим виробничим центром. Археологи виявили свідчення наявності виробничих об'єктів, зокрема майстерень, які, ймовірно, займалися виготовленням розкішної кераміки, що високо цінувалася в стародавніх торговельних мережах.

Наявність бурштину, найважливішого товару, що перевозився Бурштиновим шляхом, ще раз підкреслює важливу роль поселення в торгівлі. Археолог Томаш Мангель з Університету Градец-Кралове, один із керівників розкопок, зазначив, що велика кількість артефактів на цьому місці, особливо у верхньому шарі ґрунту, перевершила типові очікування від археологічних розкопок у цьому регіоні. У статті сказано:

"Хоча поселення пов'язане з латенською культурою, що процвітала на більшій частині території Європи в II і I століттях до н.е., досі неясно, яке саме кельтське плем'я тут мешкало".

Деякі дослідники припускають, що бойї, давнє кельтське плем'я, могли населяти цю територію, проте прямих доказів цього не виявлено. Відсутність написів або інших племінних ідентифікаторів залишає питання про точний склад населення поселення відкритим для подальшого вивчення.

Зазначається, що відкриття цієї пам'ятки має особливе значення в контексті Бурштинового шляху - мережі торговельних шляхів, які сприяли обміну бурштином та іншими товарами з регіону Балтійського моря до Середземномор'я. Поселення недалеко від Градця-Кралове, мабуть, займало стратегічно вигідне становище вздовж одного з цих торгових коридорів. За даними Музею Східної Чехії, наявність предметів розкоші та інших товарів переконливо свідчить про те, що поселення було активно залучено в далеку торгівлю.

Археолог Мацей Карвовський з Віденського університету, який не брав участі в розкопках, заявив, що розташування пам'ятки та її колекція артефактів особливо важливі для розуміння ролі поселень уздовж Бурштинового шляху.

"Ці шляхи мали життєво важливе значення для обміну товарами на величезних відстанях, що робило поселення, подібні до виявленого в Чехії, ключовими учасниками культурного та економічного обміну стародавньої Європи", - йдеться у статті.

Цікаво, що надзвичайна знахідка буде представлена на виставці наприкінці цього року, що надасть публіці чудову нагоду побачити ці стародавні скарби. Понад 22 000 мішків з артефактами, включно з предметами повсякденного вжитку, так і предметами розкоші, дають безпрецедентне уявлення про багатство кельтського життя понад дві тисячі років тому.

