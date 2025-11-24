Місце аварії є державною таємницею Колумбії, і право власності на скарби є предметом запеклих суперечок.

Колумбійські вчені підняли на поверхню перші скарби з іспанського галеона, прозваного "Святим Граалем корабельних аварій" за схованку з 11 млн золотих і срібних монет, вартість якого оцінюють у $20 млрд.

Як пише видання Sky news, "Сан-Хосе", 64-гарматний галеон іспанського флоту, був потоплений британцями в 1708 році, недалеко від Картахени, Колумбія.

Тепер, як зазначається, колумбійська експедиція до затонулого судна виявила перші артефакти: гармату, три монети і кілька порцелянових виробів.

Відео дня

Монети, відомі як макукінас, доставили до Національного музею Колумбії, а інші знахідки вивчають і зберігають у Карибському центрі океанографічних і гідрографічних досліджень.

Колумбійський інститут антропології та історії заявив, що лабораторний аналіз артефактів може пролити нове світло на історію корабля.

У заяві йдеться: "Кожен з археологічних предметів, знайдених на місці корабельної аварії, відкриває можливості для розкриття нових аспектів історії галеона "Сан-Хосе"".

Галузі досліджень охоплюють склад артефактів, походження їхнього виготовлення, хронологію і виробничі технології того часу.

Чому "Сан-Хосе" є предметом суперечок

Видання зазначило, що "Сан-Хосе" знаходиться на глибині 600 м під водами Карибського моря, але його точне місцезнаходження є державною таємницею, і право власності на затонулий скарб є предметом запеклих суперечок. Зокрема, США, Колумбія та Іспанія в суді з'ясовують, кому належать права на цей корабель.

Зазначається, що група американських інвесторів Sea Search Armada стверджує, що виявила судно 1982 року, і вимагає $10 млрд як компенсацію, оцінюючи цю суму приблизно в 50% від вартості скарбів.

Уряд Колумбії, зі свого боку, заявляє, що метою його глибоководної місії є дослідження, а не пошук скарбів, і що артефакти будуть збережені та вивчені.

Інші новини науки

Нещодавно на в'єтнамському пляжі після тайфуну вчені знайшли залишки стародавнього корабля. Але через ажіотаж серед місцевого населення, археологи мають намір якнайшвидше розпочати розкопки на місці аварії.

Археологи планують підняти добре збережені останки більш ніж 17-метрового дерев'яного судна.

Вас також можуть зацікавити новини: