Міністерство економіки заперечило інформацію про згортання програми "Національний кешбек".

Як йдеться у повідомленні відомства, програма "продовжує роботу в штатному режимі".

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи "Національного кешбеку" у 2026 році. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками та оновлення списків виробників.

У опублікованій напередодні постанові (№ 1510) уряду зазначалося, що нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року. При цьому попередня постанова (№ 952 від 20 серпня 2024 року) передбачає, що виплати за програмою припиняються у разі, якщо не буде виділено відповідних коштів у державному бюджеті. У разі ж виділення коштів на програму, нарахування кешбеку поновлюється.

Слід зазначити, що головний кошторис країни ще не прийнято. Таким чином, чи буде продовжена програма наступного року вирішуватимуть народні депутати під час розгляду документу у другому читанні.

Напередодні в Україні змінили перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Тепер кошти з програми не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій. Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Кошти, накопичені на картці "Національного кешбеку", можна спрямувати на комунальні послуги, поштові послуги, харчові продукти в магазинах та супермаркетах, лікарські засоби та медичні вироби книги та іншу друковану продукцію, а також на благодійність.

