Китайський лідер сказав американському, що він "підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок, 24 листопада, провели телефонну розмову. Про це повідомило інформаційне агентство Сіньхуа. Серед іншого говорили і про війну в Україні.

Зокрема, як ідеться у повідомленні, Сі Цзіньпін наголосив, що "Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення кризи в її корені".

Також лідер КНР під час розмови "уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання". Він наголосив, що "повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку".

Крім того, Трамп і Сі Цзіньпін пригадали свою зустріч минулого місяця в Пусані (Південна Корея), що, як пише китайське медіа, "призвела до багатьох важливих консенсусів, які визначили курс і додали імпульсу стабільному розвитку китайсько-американських відносин, а також послали позитивний сигнал світові".

"З моменту зустрічі в Пусані китайсько-американські відносини загалом залишаються стабільними та покращуються, що було широко схвалено обома країнами та міжнародною спільнотою. Це ще раз демонструє, що принцип "співпраця вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить обом" є принципом здорового глузду, неодноразово підтвердженим практикою, і що "взаємні досягнення та спільне процвітання" між Китаєм та США є відчутною реальністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трамп у розмові з китайським колегою сказав, що "Сі Цзіньпін - чудовий лідер" і що їхня зустріч у Пусані "була дуже приємною". У повідомленні йдеться, що президент США повністю погодився з поглядами Сі на двосторонні відносини.

"Він (Трамп, - ред.) додав, що Китай відіграв вирішальну роль у перемозі у Другій світовій війні, і США розуміють важливість тайванського питання для Китаю", - пише агентство.

Зустріч Трампа і Сі в Пусані

Як повідомляв раніше УНІАН, американський і китайський лідери провели зустріч 30 жовтня 2025 року в Пусані у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Головними темами їхніх переговорів стали торговельні відносини. Крім того, вони обговорили і російську війну в Україні.

Після зустрічі Трамп розкрив, про що домовився із Сі Цзіньпіном щодо війни в Україні.

"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони зав'язли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися, це безумство", - сказав президент США.

Він також заявив, що "Сі допоможе нам у питанні України, але більше ми нічого не можемо зробити".

Трамп оцінив зустріч із китайським лідером на "12 із 10" і анонсував взаємні візити.

