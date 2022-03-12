Агресія Росії може мати безліч наслідків для сфери нерухомості.

Через великий потік біженців з інших регіонів у Києві зросла подобова оренда квартир. При цьому ситуації із купівлею залежатиме від тривалості військових дій та наявності цивільної інфраструктури, однак нерухомість може подешевшати.

Про це розповів аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький, пишуть "Новини.LIVE".

Попри тривожні сирени та бомбардування, попит на квартири та кімнати з подобовою орендною платою збільшився. Ціни залежать від якості житла.

"Столиця зараз - перевалковий пункт. Багато біженців біжать через Київ, тому подобова оренда зросла", - каже Костецький.

Водночас інтернет-платформи пропонують і доволі доступні варіанти. Так, наприклад, можна зняти однокімнатну квартиру-студію в новому будинку зі свіжим ремонтом за 475 грн на день. Є пропозиції й щодо місць у хостелах.

Водночас, за словами Костецького, від оренди зараз найбільше виграли західні області України - і вартість там зросла.

"Але що стосується Києва, з якого тікають люди, то підвищення вартості довгострокової оренди зараз неможливе", - зазначив експерт.

Як розповів інший аналітик одного з агентств нерухомості Віктор Миколаїв, станом на 9 березня ціни на довгострокову оренду були ще в межах довоєнних сум.

"Пропозицій багато. Навіть в умовах війни люди намагаються здавати житло. Для багатьох це спосіб не стільки заробити, скільки вижити, тому що люди зараз втрачають заробітки та навіть роботу. Деякі готелі зараз не працюють", - розповів рієлтор.

Щодо ситуації із купівлею житла експерти кажуть, що вона залежатиме від тривалості військових дій та наявності цивільної інфраструктури.

"Ситуація з ринком нерухомості зараз така, як із курсом гривні. На мій погляд, нерухомість однозначно подешевшає. Адже якщо раніше Київ, як столиця України, був привабливим для закордонних покупців, то тепер навряд чи хтось захоче купувати житло тут. Великі проблеми будуть з новобудовами, де часто купували квартири іноземці", - вважає Сергій Костецький.

Тим часом британське видання PERE, яке спеціалізується й на аналітиці у сфері нерухомості, пише, що агресія РФ матиме безліч наслідків для приватної індустрії нерухомості. Зокрема, збої, спричинені військовим конфліктом, здатні чинити додатковий тиск на вартість будівництва, а інвестори вважають, що інфляційний період триватиме довше через конфлікт. Водночас попит на житло буде значним.

"Якщо все закінчиться упродовж найближчих 10 днів, то ситуація на ринку суттєво не зміниться, а попит на житло збільшиться. Але якщо ситуація затягнеться надовго, нехай навіть не в Києві, а в населених пунктах, які його оточують, то обвал цін може бути суттєвий", - розповів Костецький.

За його словами, зараз ринок продажів однозначно завмер: у Києві не працює жодне агентство нерухомості, не працюють нотаріуси, про угоди зараз не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні за два роки пандемії COVID-19 вартість житлової нерухомості в містах-мільйонниках зросла від 25% до майже 50%.

При цьому потім через повномасштабне вторгнення Росії українська економіка скоротилася удвічі.

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