Трейдери жадають підказок про те, чи знизить ФРС США ставки у вересні.

Курс долара США в четвер, 21 серпня, почав знижуватися після досягнення тижневого максимуму. Азіатські фондові ринки загалом демонстрували змішану динаміку, оскільки інвестори готуються до новин, які можуть вплинути на ринок.

Агентство Reuters пише, що японський Nikkei впав на 0,6%, ще більше відступивши від рекорду, досягнутого у вівторок, 19 серпня.

Попри нічний розпродаж на Волл-стріт, викликаний падінням акцій технологічних компаній, японські виробники мікросхем показали змішані результати: Advantest виріс на 3%, а Tokyo Electron впав на 2%. Південнокорейський KOSPI підскочив на 0,9% після падіння до шеститижневого мінімуму напередодні. Австралійський індекс зріс на 0,6% і знову досяг історичного максимуму.

Відео дня

Ф'ючерси на акції США показали зниження: ф'ючерси на Nasdaq впали на 0,2%, а ф'ючерси на S&P 500 - на 0,1%. За ніч індекс Nasdaq Composite знизився на 0,7%, а індекс S&P 500 - на 0,2%.

Наразі трейдери оцінюють вірогідність зниження ставки Федеральної резервної системи США на 0,25 відсоткового пункту 17 вересня приблизно у 80% і враховують у цінах загальне пом'якшення на 52 базисних пункти до кінця року.

На цьому тлі прибутковість 10-річних казначейських облігацій США залишилася стабільною на рівні 4,2965% на останній сесії. При цьому прибутковість японських державних облігацій трохи зросла, а прибутковість 20-річних облігацій піднялася до 2,655% вперше з кінця 1999 року.

Курс долара практично не змінився і склав 147,41 ієни. Курс євро і фунта стерлінгів залишився незмінним на рівні 1,1647 і 1,3458 долара відповідно.

Біткойн продовжив відновлюватися після досягнення в середу 2,5-тижневого мінімуму в 112 386,93 долара, піднявшись до рівня близько 114 690 доларів.

Золото трохи подешевшало до 3342 доларів за унцію.

Національний банк України встановив на 21 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,17 гривні за один євро.

Водночас на міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,15/48,18 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: