У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: актуальний курс долара і євро 7 квітня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,86 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 7 квітня, знизився на 8 копійок і становить 43,82 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 50,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,22 гривні, а євро - за курсом 49,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок подешевшав і складає 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і становить 50,76 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 7 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,58 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок. Щодо євро гривня незначно послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,32 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що на поточному тижні, з 6 по 10 квітня, гривня, найімовірніше, поводитиметься доволі спокійно і різкої зміни курсу не очікується. За її словами, долар може трохи коливатися впродовж окремих днів, але без ознак сильного та тривалого зростання.

