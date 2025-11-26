Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 27 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,30 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,30/42,33 грн/дол., а євро - 48,96/48,98 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 листопада зріс на 1 копійку і складав 42,63 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,20 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок і складав 42,50 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 49,35 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

