Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 46,73 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 13 травня, знизився на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку подешевшав одразу на 50 копійок і складає 46,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 45,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 травня, подешевшав до 46,73 гривні.

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Нацбанк встановив 13 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,54 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Офіційний курс євро установлено на рівні 46,16 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 59 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту можна в середньому за курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 40 копійок і складає 46,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 46 гривень за євро.

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