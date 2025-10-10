'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро у п'ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 10 жовтня, подорожчав на 2 копійки і складає 41,67 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,07 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю не змінився і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 жовтня, знизився на 24 копійки і складає 48,54 гривні.

Нацбанк встановив на 10 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 41,72 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,80 гривні за євро.

