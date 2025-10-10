Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 47,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 10 жовтня, зріс на 6 копійок і складає 41,72 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,39 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,53 грн/євро, а курс продажу - 48,34 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 10 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,21 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Як розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, як і раніше, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: