Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 15 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,45 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,44 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,46/41,49 грн/дол., а євро - 48,47/48,49 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 14 серпня подорожчав на 5 копійок і складає 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 48,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 47,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що в останню декаду серпня курс долара, як і курс євро, залишаться "при своєму": долар буде менш мінливим, а поточні коливання найімовірніше відбуватимуться нижче позначки в 42 гривні. За його словами, економічні чинники зараз вкрай сприятливі, щоб курс долара тримався звичних рамок.

