Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 26 серпня, зріс на 5 копійок і складає 41,65 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні – 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Нацбанк встановив 26 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 15 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 56 копійок.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що за відсутності серйозних ризиків для української економіки у найближчі кілька тижнів зміни курс долара до гривні залишатимуться незначними. Вона зазначила, що дії НБУ, великі золотовалютні резерви і стабільні доходи від експорту допомагають гривні залишатися більш-менш стабільною. Крім цього, зараз люди купують небагато валюти, а бізнес готується до закупівель.

