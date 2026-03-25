У 'ПриватБанку' різко подешевшала валюта: скільки коштує долар сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 25 березня, знизився на 15 копійок і становить 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подешевшав на 15 копійок і складає 51,25 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,25 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подешевшав до 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також знизився і складає 51,28 гривні.

Нацбанк встановив на 25 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України 25 березня подорожчав на 8 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 51,37 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: