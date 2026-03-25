Долар почав подорожчати: свіжий курс валют на 25 березня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,65 грн, а євро – 50,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 25 березня, подорожчав на 8 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,65 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 51,37 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,22 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на 25 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що українці почали масово скуповувати валюту. Різке зростання попиту призвело до поглиблення дефіциту і активнішого втручання Національного банку.

