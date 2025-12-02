'ПриватБанк' підвищив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на 2 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 2 грудня, подорожчав на 5 копійок і складає 42,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,90 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 2 грудня також не змінився і складає 49,51 гривні.

Нацбанк встановив на 2 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок. По відношенню до євро гривня значно послабила позиції. Так, фіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 42 копійки.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що наприкінці листопада в Україні спостерігався підвищений попит на валюту, проте офіційний курс долара у перший день зими (42,27 грн/дол.) виявився нижчим за середній курс минулого тижня (42,31 грн/дол).

