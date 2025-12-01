Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,34 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня значно послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,31 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 42 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,34/42,37 грн/дол., а євро - 49,30/49,32 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 1 грудня зріс на 3 копійки і складав 42,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,03 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок і складав 42,45 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 49,35 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

