Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 26 травня, зріс на 5 копійок і становить 41,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 45 копійок і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,10 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 травня, зріс на 46 копійок – до 47,85 гривні.

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НБУ встановив 26 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 46,99 грн за один євро, тобто українська національна валюта втратила 6 копійок.

Курс долара в банках України сьогодні подешевшав на 3 копійки і в середньому становить 41,75 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро сьогодні зріс на 30 копійок і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,80 гривні за євро.

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