Біля Чорнобиля стрімко поширюється масштабна лісова пожежа, ситуація ускладнюється, - ДСНС

Рятувальники у посиленому режимі намагаються ліквідувати пожежу.

У Зоні відчуження в Київській області стрімко поширюється масштабна лісова пожежа. Сильний вітер і суха погода ускладнюють ситуацію. Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних сиутацій у Telegram.

"Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га", - наголошується у повідомленні.

Як відзначають рятувальники, ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Разом з тим, до ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. "Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на кордоні з РФ у Чернігівській області через ворожі обстріли горять 2400 гектарів лісу. Загасити пожежу неможливо, оскільки лісівники не мають доступу до цієї території через безпекову ситуацію.

6 травня в Карпатах тривала масштабна пожежа. Були залучені сотні рятувальників та авіація для приборкання вогню.

