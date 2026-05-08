У глибоководному каньйоні поблизу Австралії побачили гігантського кальмара (відео)

Дослідники виявили свідчення існування 226 видів у глибоких водах навколо каньйонів.

Дослідники, які вивчають глибоководні каньйони біля узбережжя Ньїнггулу поблизу Західної Австралії, виявили сотні видів, у тому числі безліч рідкісних істот. Про це пише discoverwildlife.

Вченим не потрібно було бачити морських тварин, щоб зрозуміти, що вони мешкають у глибоких водах Австралії - натомість вони виявили їхню присутність за допомогою проб води.

Зазначається, що протягом свого життя тварини виділяють найдрібніші частинки ДНК через шкіру, слиз і фекалії. Дослідники можуть визначити, які організми нещодавно пропливали повз, збираючи невеликі проби морської води та аналізуючи їх для виявлення цих крихітних слідів (відомих як екологічна ДНК, або eDNA).

Вчені провели дослідження глибоководних каньйонів Кейп-Рейндж і Клоутс, розташованих приблизно за 1200 км на північ від Перта, щоб дізнатися більше про приховане біорізноманіття регіону. Вони зібрали безліч різних зразків, деякі з яких знаходилися на глибині до 4510 м. Результати були нещодавно опубліковані в журналі Environmental DNA. Головна авторка дослідження Джорджія Нестер сказала:

"Ці каньйони є неймовірно багатими екосистемами, і досі вони залишалися значною мірою недослідженими через складність роботи на таких екстремальних глибинах. За допомогою аналізу еДНК один зразок води може розповісти нам про сотні видів одночасно. Це означає, що ми можемо значно розширити наше розуміння глибоководних середовищ існування таким чином, який раніше був просто неможливим".

Результати аналізу еДНК допомогли їм скласти картину життя далеко під водою, навіть коли вони не спостерігали безпосередньо за багатьма з невловимих видів. Можливо, одним із найбільших сюрпризів стала присутність гігантського кальмара, рідкісного глибоководного головоногого молюска, який не був зареєстрований у водах Західної Австралії понад 25 років.

"Це перше зареєстроване виявлення гігантського кальмара біля узбережжя Західної Австралії з використанням протоколів аналізу ДНК із навколишнього середовища та найпівнічніше виявлення виду A. dux у східній частині Індійського океану", - заявила доктор Ліза Кіркендейл, керівник відділу водної зоології та куратор молюсків Музею Західної Австралії.

Що відомо про гігантських кальмарів

Цікаво, що завдяки своїм розгалуженим щупальцям гігантські кальмари можуть виростати до понад 13 метрів у довжину і мати очі розміром з обідню тарілку. Проте цих океанських гігантів рідко можна побачити, тому що вони живуть на глибині сотень метрів.

"Виявлення слідів гігантського кальмара дійсно захоплює уяву людей, але це лише частина набагато масштабнішої картини", - сказала Нестер.

Дослідники виявили свідчення існування 226 видів у глибоких водах навколо каньйонів. Серед них були карликові кашалоти, які, перебуваючи під загрозою, випускають хмару кишкової рідини, схожу на чорнило кальмара, щоб відвернути хижаків і втекти, а також найглибководніші ссавці у світі - дзьоборилі кити Кюв'є. Також був виявлений кістковухий ослиний осел із дивною назвою.

Деякі тварини раніше ніколи не були виявлені у водах Західної Австралії, наприклад, акули-сплячі, тонкі зубасті акули та безликі вугри-шматки. Інші види можуть бути новими. Нестер додала:

"Ми виявили велику кількість видів, які не зовсім відповідають чомусь із вже зареєстрованого, що не означає автоматично, що вони нові для науки, але це переконливо свідчить про існування величезної кількості глибоководного біорізноманіття, яке ми тільки починаємо відкривати".

З'ясування того, скільки істот процвітає в цих глибоководних місцях існування, відіграє важливу роль у розробці заходів щодо їхнього захисту.

"Глибоководні екосистеми є великими, віддаленими та дорогими у дослідженні, але при цьому вони стикаються зі зростаючим тиском з боку зміни клімату, рибальства та видобутку ресурсів", - розповіла провідна авторка дослідження Зої Річардс, доцентка Школи молекулярних та біологічних наук Університету Кертіна.

Павук-водолаз, або Argyroneta aquatica, - це неймовірний павукоподібний, який розвинув дивовижний спосіб життя майже виключно під водою.

Згідно з дослідженням, присвяченим рекордним досягненням павуків, павук-водолаз проводить під водою найбільше часу - більшу частину свого життя.

