Україна вимагатиме від Угорщини компенсації за захоплення інкасаторів 'Ощадбанку'

Україна вимагатиме від Угорщини компенсації за захоплення цінностей з інкасаторських авто "Ощадбанку". Про це у коментарі "Європейській правді" заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Він привітав повернення Угорщиною коштів й цінностей, але висловив сподівання, що цьому інциденту дадуть належну оцінку, оскільки дії угорської сторони щодо українських інкасаторів були протиправними.

"Разом із "Ощадбанком" та Міністерством закордонних справ ми продовжимо докладати зусиль та сприяти проведенню об’єктивного розслідування всіх обставин цих подій та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду майну й працівникам "Ощадбанку", – заявив Андрій Пишний.

За його словами, перший напрямок заходів, які планують – дії банку та його юридичних радників, які сконцентруються на питаннях відшкодування шкоди та скасування незаконних обмежень на території ЄС.

Іншим напрямком буде взаємодія НБУ з колом компетентних органів, зокрема з Єврокомісією та Європейським центральним банком.

"Ми продовжуємо комунікацію та забезпечимо максимальний рівень кооперації з відповідними структурами з метою зʼясування усіх обставин, повного відновлення порушених прав та компенсації завданих збитків", – зазначив Пишний.

Він повідомив, що Нацбанк вже отримав підтримку публічної позиції з боку очільниці Європейського центробанку Крістін Лагард, яка наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти.

"Ця оцінка спонукає нас продовжити роботу, отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів реагування задля уникнення таких інцидентів у майбутньому та запобігання негативним наслідкам для фінансової стабільності України та ЄС загалом", – додав голова НБУ.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" - що відомо

5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом співробітників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

При цьому угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування кримінальної справи про відмивання кримінальних грошей.

Однак угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана, і перевезенням грошей почав займатися "Ощадбанк".

Згодом угорський уряд змінив версію. Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявляв, що конфіскація коштів "Ощадбанку" - це відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

6 травня Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів у березні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

