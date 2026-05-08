У Москві скасували живу ходу 'Безсмертного полку'

Водночас у Санкт-Петербурзі ходу поки не скасували, а регіони Росії змінюють формат святкувань 9 травня.

У Москві 9 травня акція "Безсмертний полк" відбудеться лише в онлайн-форматі. Влада РФ вирішила не проводити традиційну ходу в центрі російської столиці. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає "Медуза".

За його словами, цього року акція проходитиме "в електронному форматі".

Водночас у Санкт-Петербурзі влада поки не відмовилася від проведення "Безсмертного полку". Згідно з інформацією організаторів, колона має вирушити після завершення військового параду – близько 12:30.

Рішення щодо формату святкувань 9 травня цього року змінюються у різних регіонах Росії. У низці міст, а також в анексованому Криму місцева влада повністю відмовилася як від парадів, так і від проведення ходи.

Парад у Москві вперше пройде без техніки

Раніше стало відомо, що парад на Червоній площі вперше з 2007 року проведуть без військової техніки. У Міністерстві оборони Росії пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

На тлі підготовки до заходів у Москві вже фіксували перебої зі зв’язком та мобільним інтернетом. 5 травня жителі столиці та Петербурга скаржилися на проблеми з мобільним інтернетом.

У Міністерстві цифрового розвитку Росії також попередили, що 9 травня в країні можуть обмежити доступ до мобільного інтернету, SMS-сервісів і навіть деяких сайтів зі "списку дозволених".

