Захисники України змусили його заплатити високу ціну за свою дурість.

Завтрашній парад Перемоги в Москві буде набагато менш загрозливим, ніж у попередні роки. Цей парад завжди був для Кремля можливістю показати чисельність і рівень збройних сил та розпалити націоналістичний вогонь у серцях росіян.

Як йдеться в редакційній колонці видання The Telegraph, цього року побоювання щодо ударів українських безпілотників змусили Кремль знизити статус заходу. Військова техніка може взагалі не бути представлена.

"Які ж перемоги, до речі, є у Путіна? Повномасштабне вторгнення в Україну триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна, і є припущення, що російські війська відступають у деяких районах. Рівень втрат залишається надзвичайно високим, і є ознаки того, що Кремль щосили намагається заповнити прогалини", – написало видання.

При цьому зазначається, що Україна також добре зіграла в іншому конфлікті: війні в Ірані.

"Київ прагнув перешкодити Путіну скористатися зростанням цін на енергоносії, завдаючи ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Він вміло орієнтувався у мінливій геополітичній карті Близького Сходу, надаючи свій досвід у сфері ведення війни за допомогою безпілотників країнам Перської затоки, які атакував Іран. У Вашингтоні також не залишилося непоміченим, що Росія надавала допомогу режиму в Тегерані", – констатувало видання.

Журналісти міркують, що це може не призвести до більш послідовної підтримки Києва з боку США, з огляду на мінливий темперамент президента Дональда Трампа.

Однак примітно, що в міру того, як військовий блиск РФ згасав, Україна стала державою, гідною наслідування.

"Вона, як і раніше, потребує допомоги Заходу, але її інновації користуються великим попитом у інших збройних сил, особливо безпілотники".

"Немає жодних доказів того, що Путін готовий відмовитися від своєї війни... Але, як покаже субота, хоробрі захисники України змусили його заплатити високу ціну за його безрозсудність", – констатувало видання.

Парад у Москві

Вперше за багато років парад пройде практично без важкої військової техніки – без традиційних колон танків, ракетних комплексів і бронетехніки. Очікуються піші розрахунки та авіаційна частина.

Причиною офіційно називають "оперативну обстановку" та заходи безпеки. ЗМІ пов'язують це із загрозою атак безпілотників.

У Москві введено посилені заходи безпеки: перекидання додаткових систем ППО, обмеження руху, відключення мобільного інтернету та SMS, тимчасове закриття аеропортів.

