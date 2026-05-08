Росія могла передати Ірану тисячі дронів для атак на війська США, - The Economist

Росія запропонувала Ірану постачання великої партії сучасних безпілотників, які можуть використовуватися проти американських військ на Близькому Сході.

Про це йдеться в конфіденційному документі, який опинився у розпорядженні видання The Economist. Пропозицію нібито підготувало російське ГРУ – військова розвідка РФ.

У документі йдеться про можливу передачу Ірану до 5000 волоконно-оптичних дронів, які нечутливі до радіоелектронного глушіння. Такі безпілотники вже застосовуються у війні Росії проти України.

Також згадуються далекобійні дрони з супутниковим наведенням, а ще – навчання іранських операторів для використання обох типів техніки.

Ідея ударів по американських силах

Згідно з документом, безпілотники могли б застосовуватися проти американських військових у регіоні Перської затоки. У плані також описуються сценарії атак на кораблі та десантні операції.

При цьому автори "пропозиції", тобто ГРУ, нібито враховували можливість масштабного конфлікту між США та Іраном у регіоні.

Як це пояснюють експерти

Видання пише:

"Регіональні розвідувальні джерела, поінформовані про план, заявили, що вважають його правдоподібним, але не змогли самостійно його підтвердити".

Христо Грозєв, експерт з питань російських розвідувальних служб, каже, що пропозиція узгоджується з іншими доказами того, що ГРУ шукає шляхи посилення російської підтримки Ірану під час його війни з Америкою та Ізраїлем. Це відповідає доказам, що з'являються в регіоні, щодо тіснішої військової співпраці між Росією та Іраном.

У матеріалі також зазначається, що волоконно-оптичні дрони стали ефективною зброєю у війні в Україні, оскільки не піддаються радіоелектронному придушенню. Вони керуються через тонкий кабель і можуть вражати цілі на десятки кілометрів.

Такі системи вже використовувалися і на Близькому Сході, зокрема силами, пов’язаними з Іраном.

Окрім дронів, документ нібито передбачав використання супутникових технологій для наведення ударів, а також підготовку операторів серед іранських студентів у російських університетах та інших потенційних груп.

Автори матеріалу зазначають, що план міг бути розроблений у період, коли у Вашингтоні розглядали можливість прямої військової операції проти Ірану. Водночас наразі немає підтверджень, що документ був реалізований або переданий Тегерану.

"У документі ГРУ зазначається, що Росія на п'ятому році своєї "спеціальної військової операції" в Україні активно бере участь у бойових діях. Це обмежить ресурси, які вона може виділити на допомогу Ірану. У пропозиції також зазначається, що Росія йтиме на політичні та військові ризики, беручи більшу участь у війні в Ірані. Але обмежена допомога ускладнить будь-яку американську операцію. У документі також йдеться про те, що допомогу Ірану сторони заперечуватимуть, що дозволить уникнути втягування Росії у відкритий конфлікт з Америкою", - підсумувало видання.

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США завдали ударів по об'єктах в іранських портах Кешм і Бандар-Аббас, проте у Вашингтоні заявили, що це не означає відновлення повномасштабної війни з Іраном.

За даними іранських інформаційних агентств, після ударів у портах було чутно вибухи. Також повідомлялося про активацію систем протиповітряної оборони в західній частині Тегерана.

За даними ЗМІ, днями Трамп направив близько 50 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти Ірану. Армія, направлена на Близький Схід на авіаносцях, есмінцях, у складі експедиційних підрозділів морської піхоти та на бойових літаках, очікує наказу про початок бойових дій. Однак Білий дім подає суперечливі сигнали щодо статусу військових дій в Ірані.

