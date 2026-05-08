Сили оборони уразили нафтовий об’єкт в Ярославлі за 700 км від України, - Зеленський (відео)

Цей удар є відповіддю на постійні обстріли Росією мирних українських міст і сіл.

Сили оборони України уразили нафтовий об’єкт у російському Ярославлі. Цей об’єкт допомагав отримувати кошти для фінансування війни Росії проти України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram. "Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував ЗСУ і воєнній розвідці за такий прояв справедливості:

"Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить".

Парад у Москві

Як повідомляв УНІАН, в останні дні Російська Федерація вже кілька разів оголошувала про перемир’я на 8-9 травня, але її загарбницькі війська не припиняють обстрілювати України. Зокрема, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь.

Російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі посилено охоронятимуть під час параду до 9 травня. Також у Москві введено посилені заходи безпеки: перекидання додаткових систем ППО, обмеження руху, відключення мобільного інтернету та SMS, тимчасове закриття аеропортів.

В РФ погрожують завдати ракетних ударів по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати парад.

