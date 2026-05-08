РФ навіть не імітує, що не збирається припиняти вогонь, - Зеленський

Російські загарбники не зупиняють завдавати ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше - на Словʼянському напрямку", - наголосив Зеленський.

Також, за словами президента, окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", - заявив Зеленський.

Водночас у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 8 травня ворог атакував Україну 67-ма "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків - Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - додали у повідомленні.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, у російського диктатора Володимира Путіна погрожують завдати ударів по центру Києва, якщо буде спроба зірвати парад на 9 травня. Зокрема, в Кремлі закликали до "евакуації Києва" на 9 травня.

Також Міноборони РФ в односторонньому порядку вже кілька разів оголошувало про "перемир'я" на 9 травня.

"У зазначений період усі угруповання російських військ у зоні спеціальної військової операції повністю припинять бойові дії. Одночасно припиняються удари ракетними військами та артилерією, високоточним озброєнням великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по місцях дислокації ЗСУ та об'єктах інфраструктури, пов'язаних з ВПК та збройними силами в глибині території України", - зазначили у повідомленні.

