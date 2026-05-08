В Індонезії розгорнули рятувальну операцію через виверження вулкана (відео)

У п’ятницю вулкан викинув стовп попелу на висоту до 10 км.

В Індонезії розгорнули термінову рятувальну операцію після виверження вулкана Дукoно на острові Хальмахера, де могли опинитися заблокованими щонайменше 20 туристів-пішоходів. Як пише The Independent, частина з них – іноземці, зокрема щонайменше дев’ятеро громадян Сінгапуру.

За даними індонезійського агентства вулканології, вулкан почав вивергатися о 7:41 ранку в п’ятницю, викинувши стовп попелу на висоту до 10 км над кратером.

Влада закликала місцевих жителів і туристів не наближатися до вулкана ближче ніж на 4 км. Також попереджають про небезпеку вулканічних селевих потоків, які можуть виникнути через дощі.

Рівень небезпеки для вулкана залишається третім із чотирьох можливих – одним із найвищих, повідомила керівниця агентства Лана Сарія.

Зазначається, що наразі інформації про порушення авіасполучення через виверження немає.

Керівник місцевої рятувальної служби Іван Рамдані заявив, що до пошуків залучили десятки рятувальників і поліцейських, які намагаються дістатися до групи туристів.

За даними ЗМІ, це не перший випадок, коли туристи опиняються у пастці через раптову активність вулкана Дукoно – одного з найактивніших вулканів Індонезії. Зокрема, 6 квітня група мандрівників уже потрапляла у небезпечну ситуацію під час раптового виверження. На відео, яке показував Channel News Asia, видно, як у небо здіймається величезний стовп попелу та уламків, а туристи в паніці намагаються тікати вниз схилом.

Втім, місцевий гід наказав людям залишатися на місці та підійматися вище. На записі чути, як він кричить: "Не спускайтеся, піднімайтеся нагору!"

Фахівці пояснюють, що спуск під час активного виверження може бути ще небезпечнішим, адже хмари попелу, вулканічні гази та потоки уламків зазвичай рухаються саме вниз схилами.

Як пише The Independent, Індонезія, де проживає понад 280 мільйонів людей, регулярно потерпає від землетрусів і вулканічної активності. У країні налічується близько 120 активних вулканів, а сама вона розташована у так званому Тихоокеанському "вогняному кільці" – зоні високої сейсмічної активності навколо Тихого океану.

Торік у листопаді жителі були змушені тікати після виверження вулкана Семеру, який викинув у повітря двокілометрову хмару попелу. Ще раніше, у липні, вулкан Левотобі Лакі-Лакі засипав навколишні села товстим шаром вулканічного попелу.

Одним із найсмертоносніших вивержень останніх десятиліть залишається катастрофа 2010 року, коли вулкан Мерапі на густонаселеному острові Ява забрав життя 353 людей і змусив евакуювати понад 350 тисяч людей.

