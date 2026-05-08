GTA 6 ризикує залишитися без 'Гри року': новий інді-хіт отримав майже ідеальні оцінки

7 травня відбувся реліз Mixtape – музичної ретро-пригоди про епоху 90-х. Гра виявилася напрочуд чудовою: у неї 96% позитивних відгуків у Steam, а ЗМІ назвали її одним із головних претендентів на "Гру року".

Так, на агрегаторі OpenCritic гра отримала 93 бали зі 100. Оглядачі порівнюють її з першою Life is Strange та хвалять зворушливий сюжет, який порушує теми дорослішання та дружби. Окремо відзначають чудову графіку, приголомшливу музику, гумор і ненав'язливий геймплей.

За сюжетом, дівчинка, на ім'я Стейсі збирається переїхати до Нью-Йорка зі свого маленького містечка. Гра описує її останній день з друзями і являє собою своєрідну збірку "кращих хітів" підліткового життя, оформлену в унікальному візуальному стилі. Проходження займе 3-4 години.

До цього найбільш високо оціненою грою 2026 року був ексклюзив Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia з 90 балами на основі професійних оглядів. Зараз гра опустилася на друге місце. На третьому місці з позначкою 89 балів зі 100 розташувався Resident Evil Requiem.

Mixtape вже доступна на ПК, PS5, Xbox Series і Nintendo Switch 2. Ціна в Steam становить 350 грн.

19 листопада відбудеться реліз Grand Theft Auto 6, яка вважається головним претендентом на звання "Гра року". Повідомляється, що це буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

