Кремль заборонив іноземним журналістам їхати на парад, - Der Spiegel

Це перший випадок, коли Кремль відкликав запрошення для іноземних ЗМІ.

Цьогоріч Росія значно скоротила військовий парад на 9 травня. На ньому не буде не лише військової техніки, а й іноземних журналістів.

Як пише Der Spiegel, Москва відкликала запрошення для іноземних ЗМІ. Зазначається, що Кремль телефоном скасував акредитацію на парад 9 травня. За інформацією Der Spiegel, також відмовили в акредитації з ARD, ZDF, Sky, інформаційному агентству AFP, італійському мовнику Rai та японському NHK.

Кремлівський чиновник повідомив виданню, що "формат висвітлення параду було змінено через ситуацію. Тому іноземні ЗМІ, які вже отримали акредитацію, не будуть допущені".

Подальших подробиць щодо скасування не було надано.

Водночас, інші іноземні ЗМІ отримали відповідь, що допускатимуться лише російські журналісти.

"Це перший випадок на параді 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, але згодом її було відкликано", - йдеться у матеріалі.

Парад у Москві вперше пройде без техніки

Раніше стало відомо, що парад на Червоній площі вперше з 2007 року проведуть без військової техніки. У міністерстві оборони Росії пояснили це "поточною оперативною обстановкою".

9 травня в Москві буде обмежений доступ до мобільного інтернету, включаючи білі списки сайтів, для забезпечення безпеки заходів у День Перемоги. Також відомо про встановлення 40 нових "точок" ППО навколо Москви, що зроблено на шкоду іншим російським регіонам.

Рішення щодо формату святкувань 9 травня цього року змінюються у різних регіонах Росії. У низці міст, а також в анексованому Криму місцева влада повністю відмовилася як від парадів, так і від проведення ходи.

