Серед великих компаній стався спалах інвестицій у розробку ядерної зброї, - Forbes

У звіті ICAN повідомляється про участь понад 300 фінансових установ у фінансуванні ядерної індустрії.

У новому звіті міжнародної кампанії ICAN йдеться про зростання інвестицій у ядерну збройову індустрію з боку фінансових установ у всьому світі, пише Forbes.

Згідно з даними звіту, понад 300 фінансових інституцій збільшили свої вкладення у компанії, пов’язані з виробництвом ядерної зброї. Це приблизно на 15% більше, ніж у попередній період після років поступового скорочення таких інвестицій.

У матеріалі наголошується, що виробництво, розгортання та обслуговування ядерної зброї завдає значної шкоди довкіллю та здоров’ю людей. Окремо згадуються ризики радіаційного впливу та довгострокові екологічні наслідки ядерної діяльності.

Також автори звертають увагу на ризик випадкового використання ядерної зброї через хибні тривоги або помилки систем раннього попередження.

Критика концепції ядерного стримування

Прихильники ядерного стримування стверджують, що наявність ядерної зброї у великих держав зменшує ймовірність прямих воєн між ними. Водночас критики вказують на те, що така позиція ігнорує екологічні та гуманітарні наслідки ядерної індустрії.

У звіті також згадуються експертні оцінки, які попереджають про зростання ризику ядерного конфлікту в сучасних умовах.

ICAN зазначає, що у ядерній індустрії задіяні десятки великих корпорацій та фінансових структур по всьому світу. Серед них згадуються оборонні компанії та великі банки, які фінансують або кредитують відповідні програми.

Як повідомляв УНІАН, днями Естонія заявила, що за необхідності може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна, коментуючи тему ядерного стримування агресії, зазначив, що, на його думку, Європі не слід відкидати таку ідею.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість розробки його країною власної ядерної зброї, припустивши натомість, що вони можують розгорнути у себе ядерну зброю Франції та Великої Британії.

