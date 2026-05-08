Ціни на огірки впали значно нижче минулорічних: скільки зараз коштує кілограм

Пропозиція суттєво перевищує попит, що впливає на вартість овочів.

Ціни на огірки в Україні від тепличних комбінатів знизилися за тиждень в середньому на 20%. Зараз овоч відпускають в діапазоні 30–60 грн/кг.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що вартість овочів продовжує стрімко знижуватись. Наразі тепличні огірки коштують вже на 30% дешевше, ніж на початку травня 2025 року.

Причиною такого здешевшання продукту є сезонне збільшення пропозиції – вибірки у тепличних господарствах залишаються стабільними та досить об'ємними. Кількість пропонованої продукції зростає на тлі досить низького попиту, який просів в порівнянні з попереднім тижнем.

Виробники не виключають, що огірки в Україні будуть дешевшати і надалі у разі збереження поточних темпів реалізації.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок український в "Сільпо" коштує 90 грн/кг.

В Varus кілограм огірків продають з відчутною знижкою за 59,9 гривні замість 94,9 гривні.

Українські тепличні огірки продають в АТБ по 89,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Окрім огірків, в Україні також зросли поставки помідорів від вітчизняних тепличних комбінатів. Вартість овочу знижується на тлі певної просадки попиту. При цьому томати все одно коштують значно дорожче, ніж рік тому.

Найближчим часом низка молочних продуктів в Україні буде пропонуватися до продажу торговельними мережами з акційними знижками, прогнозує заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Проте ці самі продукти вже восени відчутно здорожчають через зміну ситуації на молочному ринку.

