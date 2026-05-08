'ПриватБанк' знизив ціну євро: актуальний курс долара і євро на 8 травня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 8 травня, залишився на попередньому рівні і становить 44,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,45 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав до 51,81 гривні.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,80 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 8 травня, знизився на 10 копійок і складає 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

