Вже п’ятий місяць поспіль ЗСУ знешкоджують більше окупантів, ніж РФ мобілізує, - Сирський

Також зростає перевага українських захисників у застосуванні FPV-дронів.

Сили оборони продовжують переважати російських загарбників у застосуванні безпілотних систем. Це відображається на полі бою, де втрати російських окупантів вже п’ятий місяць поспіль переважають кількість мобілізованих на війну проти України.

Про це Сирський повідомив у Telegram за підсумками доповіді воєнної розвідки.

"Попри всі виклики, ми продовжуємо утримувати ініціативу та задавати темп. Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії", - наголосив Сирський.

Відео дня

Зокрема, як повідомив Головнокомандувач, лише протягом квітня українськими безпілотними комплексами:

виконано майже 357 тисяч бойових завдань;

уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей - це на 2% більше, ніж у березні;

подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;

засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км уражено 424 об’єкти противника.

Росія копіює українські рішення щодо організації ППО

Також Сирський розповів про розвиток військ безпілотних систем держави-агресора.

"На 2026 рік Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні", - зазначив генерал.

При цьому, за його словами, ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

"Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення - технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", - підкреслив Сирський.

Розвиток українських безпілотників - що відомо

Як повідомляв УНІАН, постійні інновації України у сфері безпілотників забезпечують її війську дедалі відчутнішу перевагу на фронті та завдають серйозних ударів як по армії Росії, так і по її економіці.

Водночас Україна активно розвиває безпілотні комплекси і невдовзі матиме системи, які можна буде застосовувати на великі відстані в умовах океану.

Вас також можуть зацікавити новини: